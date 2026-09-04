Пункты пропуска на таможенной границе ЕАЭС оснащаются передовыми технологиями

Работа по скоординированному развитию пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС предусмотрена Декларацией «Евразийский экономический путь».

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев посетил с рабочим визитом пункты пропуска «Краскино» и «Хасан» на российском участке таможенной границы Евразийского экономического союза с Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой. Он ознакомился с ходом строительства пунктов пропуска, уделив особое внимание цифровым технологиям, которые будут применяться в них для увеличения скорости совершении таможенных операций и повышения эффективности проведении таможенного контроля.

К таким технологиям относятся безостановочное сканирование транспортных средств с применением инспекционно-досмотровых комплексов портального типа, автоматические системы распознавания номеров и весогабаритного контроля, интегрированные в единую информационную систему пункта пропуска.

«Развитие пунктов пропуска и внедрение современных технологий являются важнейшими условиями увеличения внешнеторговых потоков. При этом необходимо обеспечить не только рост пропускной способности, но и создать максимально комфортные и прозрачные условия для участников внешнеэкономической деятельности при сохранении эффективного таможенного контроля», — отметил Сергей Шкляев.

В ходе визита состоялось обсуждение вопросов практического применения новых технологий таможенными органами стран Союза, в том числе с учетом развития интеграционных процессов в сфере таможенного администрирования.

«Работа по скоординированному развитию пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС предусмотрена Декларацией „Евразийский экономический путь“. У таможенной службы каждого государства Союза есть хорошие примеры по оснащению пунктов пропуска, и наша задача — объединить лучшие практики, распространив их на весь Союз, для обеспечения единого стандарта совершения таможенных операций», — подчеркнул министр ЕЭК.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.