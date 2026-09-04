В Темиртау прокуратура подключила к видеостене 1 575 камер

Новый центр позволит круглосуточно контролировать ситуацию в городе.

В Темиртау открыли Центр надзорного реагирования, который позволит прокуратуре круглосуточно следить за ситуацией в городе и оперативно реагировать на нарушения. Об этом сообщили в прокуратуре Карагандинской области. К единой видеостене центра подключены 1 575 камер, установленных на улицах, в парках, школах, детсадах, медицинских учреждениях и других объектах, передает Курсив.

Отдельное направление работы связано с контролем за соблюдением прав людей, содержащихся в изоляторах временного содержания. В прокуратуре сообщили, что благодаря дистанционному мониторингу из незаконного содержания уже освободили восемь человек.

Кроме того, в центр интегрировали систему цифрового надзора. Круглосуточный мониторинг ведут дежурные прокуроры, а информацию о выявленных нарушениях могут обрабатывать без выезда на место.

В прокуратуре также сообщили, что в результате принимаемых мер общий уровень преступности в городе снизился на 28%. Число особо тяжких преступлений сократилось на 50%, а преступлений, совершенных несовершеннолетними, — на 87%.

В открытии центра участвовали начальник Департамента финансов Генеральной прокуратуры Ильяс Испанов, заместитель начальника Службы Акымжан Умбиталин, прокурор Карагандинской области Мурат Тлеубердиев и представители городских госорганов.

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