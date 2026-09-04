Как цифровые технологии МВД помогают повысить безопасность на дорогах

Современные системы способны распознать использование телефона за рулем и не пристегнутый ремень.

Сегодня МВД использует современные цифровые технологии, чтобы сделать дороги безопаснее для водителей, пассажиров и пешеходов. Один из таких инструментов - автоматизированные системы дорожной безопасности. Они способны выявлять до 23 видов нарушений правил дорожного движения. Системы фиксируют превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Это помогает предупреждать аварии на самых опасных участках дорог и перекрестках. Они распознают выезд на встречную полосу и движение по полосе для общественного транспорта. Такой контроль снижает риск лобовых столкновений и помогает обеспечить беспрепятственное движение автобусов.

Также выявляются нарушения правил остановки и стоянки. Это особенно важно там, где неправильно припаркованные машины затрудняют движение, закрывают обзор или мешают проезду экстренных служб. Камеры фиксируют пересечение стоп-линии и случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу. Это повышает безопасность людей на пешеходных переходах.

Современные системы способны распознать использование телефона за рулем и не пристегнутый ремень. Ведь даже несколько секунд невнимательности могут привести к тяжелым последствиям.

Технологии определяют тип и характеристики автомобиля, распознают сигналы светофора, измеряют не только текущую, но и среднюю скорость на участке. Это не позволяет водителю притормозить только перед камерой, а затем снова разогнаться.

Отдельно развиваются возможности искусственного интеллекта. Он помогает выявлять потенциально опасное поведение, распознавать признаки усталости водителя и анализировать общую дорожную обстановку.

На основе этих данных можно определить аварийные участки, понять причины частых нарушений и заранее принять меры: изменить организацию движения, установить знаки или усилить профилактику.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.