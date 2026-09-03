Токаев назвал технологии одним из главных направлений сотрудничества с Китаем

Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем интервью официальному государственному информационному агентству Китая «Синьхуа» отметил, что взаимодействие между странами выходит на новый качественный уровень. По его словам, сегодня оно охватывает все более широкий спектр направлений — от традиционного сотрудничества в реальном секторе до развития партнерства в области цифровой экономики, передает Zakon.kz.

«Китай занимает лидирующие позиции в мире в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, робототехники, новых источников энергии и высокотехнологичного производства. Казахстан, в свою очередь, взял курс на ускоренную цифровую трансформацию», — высказался Касым-Жомарт Токаев

Далее Президент добавил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

«Во время недавнего визита в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту мною были проведены содержательные встречи с руководителями ведущих китайских технологических компаний. Выявлен взаимный интерес к реализации совместных проектов в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, научных исследованиях и подготовке кадров. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что ИИ призван служить развитию всего человечества. По его мнению, государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам.

«В этом вопросе наши подходы созвучны с позицией Китая. В июле текущего года в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств-основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WAICO). Это значительный шаг на пути к формированию открытой и эффективной международной системы координации усилий стран в сфере искусственного интеллекта», — заключил он.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.