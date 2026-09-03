Госуслуги в РК: меньше формальных отказов и прием в цифре

Министерство труда и социальной защиты населения планирует изменить порядок оказания государственных услуг.

Заявления будут принимать через цифровые механизмы, казахстанцам будут реже отказывать в их приеме по формальным основаниям, а еще заявителям разрешат устранять выявленные недостатки без повторной подачи. Проект приказа «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы» размещен на портале «Открытые НПА». Он будет на обсуждении до 16 сентября 2026 года, передает Uchet.kz.

Проект предусматривает три изменения. Заявления планируют принимать через цифровые механизмы. Отказы в их приеме по формальным основаниям предлагают исключить, чтобы услугополучателям не приходилось обращаться повторно. Если при рассмотрении заявления выявят недостатки, заявитель сможет устранить их без подачи нового заявления.

Отдельно проект вводит механизм приостановления и последующего возобновления оказания услуги. Услугу приостанавливают до устранения выявленных недостатков, а затем возобновляют, чтобы обеспечить непрерывность ее предоставления. Разработчик рассчитывает, что это сократит административные барьеры и число повторных обращений.

Проект приводит ведомственные приказы в соответствие с законом от 19 мая 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы». Этим законом внесены поправки в Закон «О государственных и социально ответственных услугах». Конкретную цель разработчик обозначил как совершенствование правового регулирования в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью.

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