Новые функции получили камеры в крупном регионе Казахстана

За что со 2 сентября может «прилететь» штраф.

Департамент полиции Карагандинской области обратился к жителям региона с важным предупреждением. Оно касалось камер на дорогах, которые получили новые функции, передает Zakon.kz.

Так, жителей и гостей Карагандинской области предупредили, что со 2 сентября 120 комплексов фиксации в регионе начнут выявлять:

— использование телефона за рулем (ст. 591 КоАП РК),

— непристегнутые ремни безопасности (ст. 593 КоАП РК).

В МВД разъясняли, что такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, по которым ранее сотрудники полиции выписывали штрафы вручную, теперь будут фиксироваться в автоматическом режиме при помощи современных технологий.

В Казахстане с 12 марта 2026 года вступили в силу изменения в ст. 31 Кодекса РК об административных правонарушениях, принятые в рамках «Цифрового кодекса». Тем самым были расширены технические возможности выявления уже существующих правонарушений.

В полиции призвали водителей перед поездкой:

— Пристегнитесь сами и проверьте пассажиров.

— Надежно зафиксируйте детей в автокресле.

— Уберите телефон (нужен звонок — остановитесь в разрешенном месте).

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.