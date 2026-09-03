Жаслан Мадиев вновь назначен главой МИИЦР РК

Он сохранил свой пост заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

Мадиев Жаслан Хасенович назначен вице-премьером — министром искусственного интеллекта и цифрового развития. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Мадиева Жаслана Хасеновича заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан», — говорится в указе.

Жаслан Мадиев родился в Алматы в 1983 году. По первому образованию он специалист в области мировой экономики и международных финансов (КазНУ имени аль-Фараби), позднее получил степень MBA в Массачусетском технологическом институте и степень магистра госуправления в Колумбийском университете.

Работал в финансовом секторе, в администрации Президента, в квазигоссекторе, Национальном банке. В 2024 году стал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. С сентября 2025 года Жаслан Мадиев занимал должность заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.