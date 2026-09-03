От торговли до «умной таможни»: Токаев сделал важное заявление об отношениях Казахстана и Китая

Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана.

Отношения между Казахстаном и Китаем в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Синьхуа 1 сентября 2026 года, передает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Казахстан и Китай объединены протяженной границей и многовековой историей добрососедства.

«Как гласит известная казахская пословица: „Жолы бірдің — жүгі бір“ („У идущих одной дорогой — единая судьба“). Именно такие взаимоотношения двух стран отвечают коренным интересам наших народов, служат важным фактором мира и стабильности на всем евразийском пространстве», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, стратегическое партнерство Казахстана и Китая «приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер».

«Оно охватило все ключевые сферы — от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры», — перечислил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заявил, что двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Одним из стратегических направлений стали транспорт и логистика. Казахстан является естественным связующим звеном между Востоком и Западом.

«Совместно с китайскими партнерами мы превращаем это географическое преимущество в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба. Развитие мегапроекта „Пояс и путь“, Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация пограничной инфраструктуры формируют принципиально новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой», — перечислил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что приоритетное место в сотрудничестве занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, который становится важнейшим звеном транспортного сообщения между Китаем и Европой.

«Наша общая задача — сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению „умной таможни“, цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

1 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Позднее саммит продолжился в формате «ШОС плюс».