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    Казахстанские ученые разработали технологию защиты посевов с помощью беспилотников

    Технология уже внедрена и используется в четырех хозяйствах, что подтверждает возможность ее практического применения для защиты посевов от вредных организмов.

    3 сентября 2026 09:00, pr
    Рубрики: Железо, Общество

    Ученые Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева разработали технологию автоматизированного расселения энтомофагов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Разработка BioDrop позволяет ускорить проведение работ в 4–6 раз и повысить биологическую эффективность защиты сельскохозяйственных культур. Комплекс включает биоразлагаемые сферические капсулы BioDrop, специальное устройство для их распределения и беспилотный летательный аппарат.

    В капсулах размещается биологический материал энтомофагов — естественных врагов сельскохозяйственных вредителей. В частности, в технологии используются представители родов Trichogramma spp. и Habrobracon hebetor.

    Загруженные в беспилотный аппарат капсулы автоматически распределяются по полю в соответствии с заданным маршрутом. После попадания на поверхность поля из капсул постепенно высвобождаются энтомофаги, которые начинают поиск и уничтожение вредителей.

    Сферическая конструкция капсул разработана с учетом особенностей механизма дозирования, а также необходимости сохранения жизнеспособности биологического материала.

    Проведенные полевые испытания показали более высокую биологическую эффективность технологии BioDrop по сравнению с традиционным ручным расселением энтомофагов. На 14-е сутки после расселения биологическая эффективность при классическом методе в среднем составляла 70–73% тогда как при использовании технологии BioDrop показатель достигал 81–83%.

    Таким образом, применение новой технологии обеспечило увеличение биологической эффективности в среднем на 10–11 процентных пунктов по сравнению с традиционным методом.

    Одновременно существенно сокращается продолжительность работ. При ручном расселении энтомофагов на исследуемом участке работы занимали около 1–1,5 часа, тогда как с использованием беспилотного летательного аппарата аналогичный объем работ выполнялся за 10–15 минут, включая подготовку оборудования.

    Это позволяет проводить биологическую защиту посевов значительно быстрее, в том числе на больших площадях и труднодоступных участках.

    В настоящее время технология уже внедрена и используется в четырех хозяйствах, что подтверждает возможность ее практического применения для защиты посевов от вредных организмов.

    В перспективе разработка может найти применение в системах точного земледелия, а также использоваться совместно с технологиями фитосанитарного мониторинга.

    Использование энтомофагов позволяет развивать экологически ориентированные методы защиты растений и расширять применение биологических средств в сельском хозяйстве. Внедрение автоматизированных технологий расселения создает дополнительные возможности для повышения оперативности и эффективности таких мероприятий.

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