Минздрав удалил 400 тысяч фейковых медкарт и сэкономил 31 млрд тенге

Государство перекрыло каналы утечки медицинских бюджетов.

Внедрение цифрового контроля помогло обнаружить приписки на миллиарды тенге, а также выявить около 40 клиник, принимавших пациентов без действующей лицензии. В частности, Минздрав выявил и исключил в медицинских информационных системах 400 тысяч неактуальных карт пациентов. Это предотвратило необоснованные расходы на медицинскую помощь и лекарства в размере 31 млрд тенге, передает Курсив.

В Минздраве отметили, что цифровая идентификация подтверждает факт обращения пациента и исключает приписки, форматно-логический контроль проверяет событие до сохранения, а единая система оплаты проверяет объем и качество помощи.

«Таким образом, результат стал измеримым. Выявляемость дефектов при оплате выросла в 3,5 раза. Необоснованное потребление услуг снижено на 7,1%, это около 7 млрд тенге. Выявлены завышения на 10,6 млрд тенге. Только по неактивным получателям подушевого норматива эффект составил 3,2 млрд тенге», — говорится в сообщении.

Кроме того, риск-ориентированный надзор через цифровую систему управления ресурсами дал возможность выявить около 40 организаций, работавших без действующей лицензии, деятельность пяти уже приостановлена. Также удалось установить свыше 2 тыс. специалистов с истекшими сертификатами, из них более 50 отстранены от работы.

Ранее было объявлено, что Минздрав перевел всю карьеру медиков в единую цифровую систему, которая будет отслеживать весь путь специалиста — от поступления в медицинский колледж до повышения квалификации, трудоустройства и смены мест работы.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.