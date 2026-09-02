Дәрілік заттарды цифрлық дербес есепке алу 2027 жылға қарай 2 млн-дан астам пациентті қамтиды
Осылайша, дәрілік заттарды жай ғана электрондық есепке алу емес, препаратты өндіру мен тіркеуден бастап сатып алу, жеткізу, босату және нақты пациенттің алуына дейінгі барлық кезеңді қамтитын тұтас бақылау жүйесі қалыптасуда.
Қазақстанда 2026 жылдан бастап дәрілік заттардың айналымының бірыңғай цифрлық контуры енгізілді: препаратты тіркеуден бастап оны нақты пациентке беруге дейінгі барлық кезең қамтылады.
Амбулаториялық деңгейде дәрі-дәрмектерге қажеттілікті жекелендіріп жоспарлау және есепке алуға көшу негізінде 2026 жылға 1,9 млн нақты пациент, ал 2027 жылға 2,16 млн нақты пациент бойынша қажеттілік қалыптастырылды. Бұл кімге қандай препарат және қандай көлемде қажет екенін дәлірек анықтауға, сондай-ақ сатып алуды нақты қажеттілікке қарай жоспарлауға мүмкіндік береді.
Пациент үшін бұл тағайындалған тегін дәрілік заттарды атаулы және уақтылы алуға кепілдік беруді білдіреді. Ал мемлекет пен денсаулық сақтау жүйесі үшін — қаржы қаражатын тиімді жұмсау және дәрілік заттардың айналымын толық қадағалау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Бүгінде дәрілік заттарды таңбалау жүйесі 1,01 млрд қаптаманы қамтиды. Цифрлық тізбек дәрілік заттың дәріханаға және нақты пациентке дейін жеткізілуін қадағалауға мүмкіндік береді, ал «Әлеуметтік әмиян» арқылы беру кезінде препараттың түпнұсқалығы қатар тексеріледі.
Цифрландыру арқылы дәрілік заттар нарығының ашықтығын қамтамасыз ету нәтижесінде бюджетке қосымша 23,9 млрд теңге салық түсімі түсті.
2026 жылы амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шеңберінде 1,9 млн пациентке 8,6 млн-нан астам электрондық рецепт жазылды. Бүгінде дәрі-дәрмек берудің 82%-ы «Әлеуметтік әмиян» арқылы жүзеге асырылады.
Осылайша, дәрілік заттарды жай ғана электрондық есепке алу емес, препаратты өндіру мен тіркеуден бастап сатып алу, жеткізу, босату және нақты пациенттің алуына дейінгі барлық кезеңді қамтитын тұтас бақылау жүйесі қалыптасуда.