В СКО апробируют цифровой дневник реабилитации для сопровождения детей с инвалидностью

По итогам проекта будет проведен анализ эффективности модели, после чего рассмотрят возможность ее дальнейшего применения в других регионах Казахстана.

В Северо-Казахстанской области планируется апробация модели сопровождения детей с инвалидностью, получающих специальные социальные услуги на дому, с привлечением междисциплинарной команды специалистов и использованием цифровой платформы FSM Social. Проект Национального научного центра развития сферы социальной защиты предусматривает охват 180 детей, в том числе 20 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 160 детей с психоневрологическими нарушениями, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Особенность подхода заключается в том, что сопровождение будет выстраиваться с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка. К работе планируется привлечь 7 врачей физической медицины и реабилитации, 9 логопедов и 8 психологов. Специалисты смогут дополнять очную работу в рамках надомного обслуживания дистанционными консультациями и рекомендациями.

Для объединения всех этапов сопровождения будет использоваться цифровая платформа FSM Social. Она станет своего рода цифровым дневником реабилитации, позволяющим фиксировать рекомендации специалистов, отслеживать выполнение назначенных мероприятий и обеспечивать преемственность работы с ребенком в период между очными консультациями.

Таким образом, помощь не будет ограничиваться непосредственным посещением специалиста. Родители смогут продолжать рекомендованную работу с ребенком дома, а профильные специалисты — дистанционно сопровождать реабилитационный процесс и при необходимости корректировать рекомендации.

Апробация позволит оценить, насколько сочетание надомного обслуживания, междисциплинарного подхода и цифровых инструментов способствует повышению качества и доступности специальных социальных услуг.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.