Токаев предложил создать цифровую платформу транзита ШОС

Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев предложил создать Единую цифровую платформу транзита Шанхайской организации сотрудничества. Она станет частью современного транспортно-логистического каркаса Евразии, считает президент Казахстана. По его мнению, географическая связанность государств является стратегическим преимуществом ШОС, передает Sputnik.

«Казахстан придает большое значение сопряжению мегапроекта „Один пояс, один путь“, Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора „Север — Юг“, а также перспективных торговых путей между Центральной и Южной Азией», — подчеркнул он.

Казахстан готов содействовать продвижению транспортных инициатив на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

«Поддерживаем цифровизацию таможенных процедур, взаимное признание электронных документов, применение принципа „зеленых коридоров“ и других современных механизмов. Эффективным решением могло бы стать создание Единой цифровой платформы транзита ШОС для беспрепятственного сопровождения грузов от пункта отправления до конечного получателя», — заявил Токаев.

Он также предложил разработать и принять Стратегию транспортной взаимосвязанности Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года. Еще одним приоритетом Токаев назвал формирование нового технологического уклада. Президент полагает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий требует от стран ШОС не только адаптации к происходящим изменениям, но и опережающих решений.

«Располагая значительным научным, инновационным потенциалом государства ШОС могли бы ускорить переход от обмена опытом к совместному созданию технологий и повышению компетенций, последовательно формируя собственную экосистему искусственного интеллекта», — отметил Токаев.

Казахстан выступает за расширение международного сотрудничества в этой сфере.

«В этом году наша страна вошла в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, созданной по инициативе Китая», — сказал Президент РК.

Глава государства считает уместным предложить создать под эгидой ШОС Сеть центров искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, научных учреждений и технологических компаний государств-членов.

Президент указал на актуальность вопроса о реформировании Шанхайской организации сотрудничества и предложил поручить эту работу внешнеполитическим ведомствам.