Итоги двух лет программы «Balkhash STEAM Serpini»: как школы Балхаша осваивали технологии будущего

В Балхаше на площадке Молодежного интеллектуально-спортивного центра JasSpace прошло итоговое мероприятие программы «Balkhash STEAM Serpini».

Педагоги и пять школьных команд презентовали созданные на грантовые средства инновационные лаборатории, системы автоматизированного полива и цифрового экомониторинга. Достижения учеников и педагогов оценили городской отдел образования, спонсоры и команда ФЕЦА.

Программа «Balkhash STEAM Serpini», инициированная ТОО «Сары Казна» и ТОО «Медная компания Коунрад» через собственный Фонд «Коунрад» и разработанная Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), реализуется в школах г. Балхаша с 2024 года. Программа направлена на интеграцию прикладного STEAM-подхода в школьное образование, раннюю профориентацию, проектную деятельность школьников и непрерывное повышение квалификации учителей. На реализацию программы фонд «Коунрад» выделил свыше 124 млн тенге.

«Будучи производственником я действительно впечатлен инженерными способностями выпускников нашей программы. Мы уже видим результаты: учителей, обучающих действительно актуальным навыкам, и детей, умеющих устанавливать промышленные датчики, писать программы, вырабатывать электроэнергию из солнечных панелей и еще много чего», — рассказал руководитель ТОО «Медная компания Коунрад» Виталий Логачев.

За два года программа охватила сотни участников, дав им реальные практические навыки:

— 535 школьников успешно завершили углубленные элективные STEAM-курсы по шести ключевым дисциплинам;

— 67 педагогов прошли комплексное обучение и повысили квалификацию, внедрив новые авторские программы;

— 5 школьных команд выиграли гранты до 1,5 млн тенге и открыли на базе своих школ действующие эко- и агротехнологические лаборатории;

— 5 городских школ официально интегрировали прикладные STEAM-элективы в постоянный образовательный процесс.

Эффективность обучения подтверждают и результаты учеников на конкурсах: слушатели элективов заняли призовое место на X Международном фестивале робототехники, программирования и инновационных технологий RoboLand 2025. А спустя год школьники и педагоги сами разработали проекты и на грантовые средства реализовали их.

Для школьников программа стала мощным толчком к исследовательской деятельности и профориентации. Яркий пример — семиклассница Інжу Аманжол из школы-лицея № 2 им. Абая. За два года посещения курсов она стала победительницей в номинации «Кегельринг-КВАДРО» на фестивале «Balkhash STEAM Serpini» в мае 2025 года и стала участницей республиканского этапа одного из конкурсов в Бурабае.

Как отмечает программный директор ФЕЦА Салтанат Ногайбаланова, работа над реальными грантовыми проектами с юных лет формирует у ребят ответственность, проектное мышление и уверенность в том, что они могут изменять мир вокруг себя.

Перемены коснулись и профессионального развития преподавателей. Учитель информатики школы № 12 Ерсұлтан Амантай два года координировал программу на местном уровне и начал глубоко изучать проектный менеджмент.

«Оглядываясь на пройденный путь могу сказать, что за 5 лет практики преподавания именно участие в „Balkhash STEAM Serpini“ позволило мне значительно усовершенствоваться профессионально и начать работать с учениками на более высоком, практико-ориентированном уровне», — признается Ерсұлтан.

«Программа ориентирована на формирование практических компетенций. Это обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников и повышает их шансы на поступление в ведущие технические вузы страны и мира», — подчеркивает и. о. руководителя отдела образования г. Балхаша Шынаргуль Алишева.

Участники итогового мероприятия «Balkhash STEAM Serpini» на своем примере продемонстрировали, как прикладное образование меняет школьную среду, усиливает роль учителя и помогает детям видеть связь между знаниями, проектами и реальной жизнью.