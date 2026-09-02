В Астане определили победителя регионального этапа Startup World Cup 2026

По итогам питч-сессий среди сильнейших команд региона жюри определило стартап, который отправится в Сан-Франциско представлять страну и бороться за приз в $1 000 000.

В Nazarbayev University состоялся казахстанский этап одного из крупнейших мировых чемпионатов среди технологических проектов — Startup World Cup KAZAKHSTAN 2026. По итогам зрелищных питч-сессий среди сильнейших команд региона жюри определило стартап, который отправится в Сан-Франциско представлять страну и бороться за грандиозный приз в $1 000 000. Победителем регионального финала SWC 2026 стал проект Mirai Tech с разработкой в сфере SportTech.

«Впервые привезти Startup World Cup в Казахстан — большое достижение для нашей экосистемы. Это один из крупнейших стартап-чемпионатов мира, и сегодня казахстанские команды представляют свои технологии напрямую глобальному венчурному сообществу и показывают, что способны конкурировать на этом уровне. Партнерство с Pegasus Tech Ventures делает этот доступ реальным от прямого диалога с международными инвесторами здесь до возможности выйти на сцену глобального финала в Сан-Франциско. И важно, что все это происходит в Nazarbayev University — одном из ведущих исследовательских и инновационных университетов региона, где сильная наука становится основой для новых технологий и компаний. Для NU Impact Foundation это и есть импакт, когда созданные в университетской экосистеме идеи выходят на рынок, привлекают капитал, масштабируются и начинают создавать реальную экономическую и общественную ценность», — прокомментировал Саят Нюсупов, председатель правления «NU Impact Foundation».

«Фонд „Sustainable Innovation and Technology Foundation“ в экосистеме Nazarbayev University создает новые возможности для выдающихся основателей казахстанских стартапов. Ежегодный Startup World Cup от компании венчурного капитала Pegasus Tech Ventures — это не просто соревнование за мировой кубок среди десятков стран участниц, это прямой выход на топовые венчурные фонды, развитые индустрии и рынки, новые знания и партнерства. Мы гордимся тем уровнем, который продемонстрировали финалисты в Казахстане, и желаем удачи победителю на мировом финале в Сан-Франциско, США, в ноябре этого года. Вместе мы продолжим успехи семнадцати наших стартапов в Кремниевой долине, принятых в сообщество Startx Стэнфордского университета, #1 акселератор роста в Кремниевой долине», — отметил Аскар Арынгазин, Главный исполнительный директор SITF.

«Mirai Tech уже успешно вышел на рынки США и Европы. Мы рады, что прошли в финал, который пройдёт в Сан-Франциско, и с гордостью представим нашу разработку на этом масштабном мероприятии», — поделилась своими эмоциями победитель SWC Kazakhstan Гульнур Калимулдина, фаундер Mirai Tech.

В финал регионального отбора вошло 10 лучших технологических проектов со всего Казахстана, отобранных из более чем 140 заявок. Мероприятие объединило более 300 гостей — инвесторов, представителей венчурных фондов, бизнес-ангелов, IT-сообщества, выпускников и студентов NU.

Победитель получил место в глобальном финале Startup World Cup в США с возможностью привлечения $1 000 000 инвестиций, а также специальный приз от партнера мероприятия венчурного фонда JAS Ventures в виде 20 000 долларов США для оплаты поездки на глобальный финал. Все финалисты Startup World Cup Kazakhstan получили билет на само мероприятие Startup World Cup — они не будут выступать с питчем, но попадут на нетворкинг мероприятие с топовыми венчурными фондами и крупнейшими корпорациями США, где смогут привлечь внимание к своим стартапам.