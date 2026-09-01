Анонс: III Форум Safety Games 360 Kazakhstan

Как игровые решения меняют культуру безопасности на производстве.

Обучение охране труда часто ассоциируется с формальными инструктажами, которые проходят «для галочки». Но что, если превратить его в живой, вовлекающий процесс, где сотрудники не засыпают над регламентами, а спорят, ищут решения и сами приходят к правильным выводам? Именно этому посвящен III Форум игровых решений по безопасности и охране труда «Safety Games 360», который пройдет 11–12 ноября в Астане.

Организатор события — международное сообщество экспертов и игропрактиков Safety Games 360. Техническую часть берет на себя ТОО «ДИСК». Форум пройдет в Астане и соберет директоров предприятий, руководителей служб ОТ и ПБ, HSE-специалистов, HR-директоров, представителей учебных центров и разработчиков игровых решений.

Почему это важно именно сейчас

В декабре 2023 года постановлением правительства РК утверждена концепция безопасного труда до 2030 года. Среди ее приоритетов — качественные образовательные и методические услуги в области охраны труда, развитие кадровых ресурсов и научно-образовательного потенциала. Игровые форматы — цифровые, настольные, интерактивные — напрямую отвечают этой задаче: они повышают вовлеченность, ускоряют усвоение материала и формируют устойчивые навыки безопасного поведения.

Что ждет участников

11 ноября — деловая программа. Выступления экспертов ведущих компаний с практическими кейсами применения игровых решений при обучении производственного персонала. Среди докладчиков — представители Eurasian Resources Group (ERG), «ГПН-Развитие», «Газпром переработка», Air Products Central Asia Group, «Эйр Астана», а также лидеры международного сообщества Safety Games 360.

12 ноября — день игр. Тест-драйв более 20 игровых решений: цифровые платформы, интерактивные тренажеры, настольные игры, квесты и викторины. Работает выставка-магазин, где можно познакомиться с готовыми продуктами и методиками от разработчиков.

За два дня форума вы сможете:

— познакомиться с наиболее эффективными игровыми решениями от ведущих экспертов-игропрактиков;

— протестировать разные форматы и выбрать те, что лучше всего подходят под задачи вашей компании;

— пройти мастер-классы и научиться самостоятельно создавать интерактивные форматы обучения;

— расширить базу контактов среди разработчиков и экспертов, которые в будущем помогут внедрить эффективные решения у вас.

Подробная программа и регистрация — на сайте Safetygames360.kz.

Присоединяйтесь к сообществу, которое делает обучение безопасности живым, осмысленным и по-настоящему эффективным. Будем рады видеть вашу компанию среди участников!