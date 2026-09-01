Выплаты по ОГПО ВТС станут безналичными: комиссию оплатит страховщик

Новая норма вводится в действие с 21 октября 2026 года.

Страховые выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств будут осуществляться только в безналичной форме. Об этом сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает Uchet.kz.

«В рамках совершенствования и реализации мер по цифровизации финансового рынка в законодательство внесены изменения, касающиеся порядка осуществления страховых выплат, — говорится в заявлении АРРФР. — Ключевым нововведением является переход исключительно на безналичную форму осуществления страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) путем перечисления средств на банковские счета выгодоприобретателей. При этом расходы по банковским переводам и зачислению средств оплачиваются страховой организацией, что обеспечивает получение страховой выплаты в полном объеме без удержания комиссий. Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов» внесены поправки в статью 25 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств».

Реформа направлена на повышение прозрачности страховых выплат, защиту прав потребителей и дальнейшее развитие цифровых сервисов на страховом рынке Казахстана.

«Переход на безналичные расчеты позволяет исключить непрозрачные схемы урегулирования убытков и гарантирует получение средств непосредственно пострадавшим лицом», — пояснили в агентстве.

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