ИИ-ассистент будет консультировать казахстанцев в контакт-центре 1414

Проект приказа Минцифры опубликовало на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Пилотный проект по внедрению ИИ-ассистента в Едином контакт-центре электронного правительства 1414 планирует запустить министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Цель проекта состоит в апробации «применения генеративного искусственного интеллекта в Едином контакт-центре 1414 и повышение доступности государственных услуг», передает Sputnik.

В рамках пилотного проекта предусматривается поэтапное расширение функциональности AI-ассистента, включая консультации по государственным услугам и предоставление их результатов посредством динамических сервисов. Для граждан это позволит получать необходимую информацию и результаты государственных услуг в голосовом формате. Для государства — повысить эффективность обработки обращений и снизить нагрузку на операторов, считают в ведомстве.

Публичное обсуждение проекта планируется до 15 сентября 2026 года.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.