Банкам и компаниям в Алматы предложили отправить сотрудников на удаленку

Мера связана с началом учебного года и повышенной нагрузкой на транспортную систему города.

В акимате отметили, что в первые дни сентября, в связи с началом учебного года, ожидается повышенная нагрузка на транспортную инфраструктуру города. Среди мер, направленных на ее снижение, крупным компаниям, банкам и другим организациям в центре города рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный формат или предусмотреть гибкий график начала рабочего дня, передает Курсив.

Кроме того, с 1 по 5 сентября на дистанционный формат переводятся подразделения акимата и часть сотрудников подведомственных ему организаций. Среди других мер - усиление регулярности общественного транспорта и строгий контроль за запретом на проезд в центре грузового транспорта в дневное время.

В первую неделю сентября алматинцев также призывают заранее планировать маршруты и отказаться от необязательных поездок на личных автомобилях в утренние часы.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.