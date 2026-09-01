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39 млн безналичных операций на 509 млрд тг совершают казахстанцы ежедневно

    На eGov запустили сервис уведомлений об экстренной госпитализации

    Новая услуга «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» уже появилась на eGov, можно указать до трех доверенных лиц.

    1 сентября 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Казахстане появилась бесплатная услуга, которая поможет родственникам оперативно узнать, если человек попал в беду. Так, если казахстанец попадет в аварию или экстренно окажется на больничной койке, то его семье придет SMS. Однако, чтобы система сработала, в eGov нужно заранее зарегистрировать доверенные контакты, передает Курсив.

    Новая услуга «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» уже появилась в приложении. Можно указать до трех доверенных лиц, которым в случае вашей госпитализации будет отправлено уведомление об этом.

    Так, на портале eGov.kz нужно:

    — авторизоваться;
    — выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации»;
    — указать ИИН доверенного лица.

    В числе доверенных лиц могут быть только казахстанцы старше 18 лет, которые также зарегистрированы в Базе мобильных граждан. После этого пользователь подтверждает согласие на обработку персональных данных и передачу сведений о состоянии здоровья и отправляет запрос. Указанному человеку поступит SMS с предложением подтвердить или отклонить регистрацию. Для подтверждения нужно будет отправить ответное SMS с кодом 911, для отказа — 912. На принятие решения предоставляется до пяти часов.

    Что касается мобильного приложения eGov Mobile, то здесь сервис находится в разделе «Госуслуги» — «Здравоохранение». Пользователю нужно будет выбрать услугу регистрации доверенных контактов и пройти аналогичную процедуру. Обработка заявления информационной системой занимает до 10 минут.

    Актуальный статус регистрации отображается на портале eGov в разделе «Мой профиль — Личный кабинет», а в eGov Mobile — в разделе «Сообщения — История личного кабинета».

    Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

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