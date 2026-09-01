Минтруда разъяснило правила публикации вакансий и снятия граждан с учета по безработице

Теперь работодатели обязаны размещать вакансии на Enbek.kz до приема сотрудника на работу, а сведения о трудоустройстве автоматически учитываются через государственные информационные системы.

Министерство труда и социальной защиты населения РК разъясняет порядок публикации работодателями сведений о свободных рабочих местах, а также механизм учета трудоустройства граждан и снятия их с учета в качестве безработных.

В соответствии с законодательством РК работодатели обязаны размещать сведения обо всех свободных рабочих местах на Электронной бирже труда Enbek.kz в течение пяти рабочих дней со дня их появления. При этом публикация вакансии должна осуществляться до официального приема работника на работу.

Соблюдение установленного порядка обеспечивает актуальность информации о вакансиях и позволяет гражданам получать доступ к сведениям о доступных рабочих местах через единую цифровую платформу.

За несоблюдение сроков размещения вакансий, а также за непредоставление сведений о предстоящем высвобождении работников предусмотрены меры административной ответственности. В зависимости от характера и повторности нарушения законодательством предусмотрены предупреждение, а при повторном нарушении — штрафные санкции.

Отдельное внимание Министерство обращает на порядок учета трудоустройства граждан, состоящих на учете по безработице. В Казахстане данный процесс автоматизирован и осуществляется посредством интеграции государственных информационных систем.

При трудоустройстве гражданин обязан самостоятельно уведомить карьерный центр о факте трудоустройства в течение пяти рабочих дней. Вместе с тем отсутствие такого обращения не препятствует актуализации его статуса.

В частности, основанием для автоматического снятия с учета может быть регистрация электронного трудового договора в Единой системе учета трудовых договоров либо поступление первого обязательного пенсионного взноса от работодателя.

Таким образом, гражданину не требуется дополнительно обращаться в карьерный центр, если сведения о его трудоустройстве уже поступили в государственные информационные системы в установленном порядке.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан призывает работодателей соблюдать последовательность действий при приеме работников: своевременно размещать вакансии на Enbek.kz, регистрировать электронные трудовые договоры при трудоустройстве и обеспечивать своевременное перечисление обязательных социальных и пенсионных отчислений.

Соблюдение этих требований способствует прозрачности трудовых отношений, актуальности данных о занятости граждан и корректному функционированию государственных механизмов поддержки безработных.