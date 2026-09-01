Цифровая реабилитация: как технологии помогают специалисту и семье?

Платформа FSM Social станет одним из основных инструментов дистанционного взаимодействия между специалистами и семьей.

Цифровые технологии расширяют возможности системы реабилитации. Сегодня реабилитационная помощь уже не ограничивается услугами, оказываемыми в центре или кабинете специалиста. Современные цифровые инструменты позволяют продолжать реабилитационную программу дома, отслеживать изменения в состоянии человека, поддерживать постоянную связь между специалистом и семьей и при необходимости своевременно корректировать направление реабилитации.

Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан внедряет такие технологические решения в практику реабилитации. Основная задача заключается в том, чтобы использовать технологии как инструмент, дополняющий профессиональную работу специалиста и делающий реабилитационную помощь более доступной, системной и адаптированной к индивидуальным потребностям человека и его семьи.

С 2024 года Центр совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына» и Министерством реализует проект «QH. Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях». В настоящее время проект продолжается в городе Шымкенте, Кызылординской, Павлодарской областях и области Абай. Одна из его важных особенностей заключается в том, что реабилитационная работа продолжается и дома. После занятий со специалистами ребенок выполняет индивидуально подобранные упражнения в домашних условиях. Родители отмечают выполнение рекомендаций и заданий в цифровом дневнике реабилитации, а специалисты отслеживают изменения в состоянии ребенка и при необходимости корректируют реабилитационную программу. Благодаря этому взаимодействие специалиста и семьи не ограничивается очередным приемом, а реабилитационный процесс сохраняет непрерывность.

Еще одно направление цифрового сопровождения планируется апробировать в Северо-Казахстанской области. В регионе действующие специальные социальные услуги на дому будут дополнены дистанционной поддержкой профильных специалистов. На первом этапе проектом планируется охватить до 180 детей с инвалидностью. Участие будет добровольным и возможно при наличии письменного согласия законного представителя ребенка. При этом предполагается не использовать единый набор рекомендаций для всех детей, а формировать индивидуальный маршрут сопровождения с учетом конкретных потребностей каждого ребенка.

Социальный работник сначала оценит потребности ребенка, а затем совместно с профильными специалистами определит, какая помощь необходима семье, как часто должны проводиться консультации, какие задания следует выполнять и какие подходы применять. В зависимости от потребностей ребенка к сопровождению могут быть привлечены логопед, психолог, врач физической медицины и реабилитации, специалист по реабилитации, специалист по социальной реабилитации и другие профильные специалисты.

В этой работе цифровая платформа FSM Social станет одним из основных инструментов дистанционного взаимодействия между специалистами и семьей. Через платформу специалисты смогут проводить онлайн-консультации, направлять индивидуальные задания и рекомендации, получать обратную связь об их выполнении и отслеживать ход сопровождения.

Новый формат не заменяет действующие специальные социальные услуги на дому и не предусматривает сокращения их объема. Дистанционное взаимодействие дополняет работу социального работника и позволяет при необходимости чаще подключать профильных специалистов. Подготовка участников проекта и разработка индивидуальных маршрутов сопровождения начнутся в сентябре 2026 года. Основной этап продлится с октября 2026 года по апрель 2027 года.

Методологическое сопровождение проекта обеспечит Национальный научный центр развития сферы социальной защиты. Центр будет привлекать профильных специалистов, проводить подготовку социальных работников, обеспечивать профессиональное сопровождение сложных случаев и оценивать качество выполненной работы. После завершения проекта будет проведена оценка того, насколько дистанционное сопровождение повысило доступность помощи профильных специалистов, как оно повлияло на результаты сопровождения детей и насколько удобным оказался такой формат для семей.

Таким образом, цифровая реабилитация не ограничивается одной платформой или отдельной технологией. Это целостная система, которая включает оценку потребностей человека, формирование индивидуального маршрута, продолжение реабилитационной работы дома, мониторинг результатов, регулярную обратную связь со специалистом и индивидуальную адаптацию современных средств реабилитации. Цифровые технологии не заменяют специалиста — они расширяют его возможности и делают профессиональную помощь ближе к человеку и его семье.