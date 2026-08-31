RFID-метки позволят оплачивать проезд по платным дорогам без остановки

Технология сократит время прохождения пунктов взимания платы и уменьшит очереди.

АО «НК «КазАвтоЖол» предлагает пользователям платных автомобильных дорог республиканского значения использовать RFID-метки для автоматической оплаты проезда. RFID-метка устанавливается на автомобиль и привязывается к его государственному регистрационному номеру и лицевому счету пользователя. При проезде система автоматически распознает транспортное средство и списывает оплату с баланса без необходимости останавливаться.

RFID-метки предоставляются бесплатно. Получить и установить их можно на пунктах взимания платы на платных участках республиканских дорог. Сотрудники помогут привязать устройство к автомобилю.

Использование меток повышает пропускную способность пунктов оплаты и делает проезд более удобным, особенно в периоды повышенного трафика.

По вопросам получения и использования RFID-меток можно обратиться в колл-центр «КазАвтоЖол» по номеру 1403. Компания рекомендует заранее получить бесплатную метку и поддерживать положительный баланс лицевого счета, чтобы оплачивать проезд автоматически и без остановки.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.