КНБ обяжет операторов передавать данные всех пользователей интернета

Провайдеров и мобильных операторов обязывают интегрировать свои сети с внешними цифровыми системами КНБ для непрерывной передачи данных и биллинга.

Комитет национальной безопасности РК обновил технические регламенты для операторов связи, существенно расширив параметры цифрового контроля. Главное изменение — переход от разовой выгрузки архивов по абонентам к прямому онлайн-доступу спецслужб к цифровым системам провайдеров, передает Exclusive.kz.

Если раньше отслеживание велось преимущественно в отношении лиц, официально оформивших SIM-карту или договор, то теперь в периметр контроля входят абсолютно все пользователи услуг связи, включая подключенных к публичным Wi-Fi сетям и иностранцев в роуминге.

Провайдеров и мобильных операторов обязывают интегрировать свои сети с внешними цифровыми системами КНБ для непрерывной передачи данных и биллинга. Технический перехват трафика официально закреплен не только для оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, но и для задач контрразведывательной деятельности.

Требования также обязывают операторов передавать данные о местоположении устройств с высокой точностью (от 15 до 300 метров), а также обеспечивать технические условия для декодирования защищенного трафика.

Прогноз и последствия

— Финансовая нагрузка на рынок. Необходимость закупки и настройки совместимого с КНБ оборудования потребует от операторов новых инвестиций, что может заложиться в рост стоимости тарифных планов.

— Ужесточение доступа к Wi-Fi в общественных местах. Владельцам заведений (кафе, отели, ТРЦ) придется строго соблюдать авторизацию пользователей по SMS или ИИН, чтобы идентифицировать любого пользователя сети.

— Рост спроса на инструменты приватности. Публикация новых правил традиционно подтолкнет пользователей и бизнес к более активному использованию корпоративных VPN, зашифрованных каналов связи и защищенных мессенджеров.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.