Интернет-покупки из-за рубежа: таможенные правила заработают с 2027 года

Правила должны были заработать с 1 июля 2026 года, но не все государства ЕАЭС настроили ИС и привели национальное законодательство в соответствие с нормами союза.

Новые таможенные правила для интернет-покупок из-за рубежа заработают с 1 января 2027 года. Порог беспошлинного ввоза останется на уровне 200 евро, а считать его будут только по стоимости, без учета веса. Если стоимость посылки превысит порог, покупатель заплатит таможенную пошлину 5%. Об этом рассказал руководитель управления таможенной методологии Комитета государственных доходов Болат Ибрагимов, передает Uchet.kz.

Изначально правила должны были заработать с 1 июля 2026 года, но не все государства ЕАЭС успели настроить информационные системы и привести национальное законодательство в соответствие с нормами союза. На межправительственном совете в Кыргызстане срок перенесли на 1 января 2027 года.

Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС главы государств союза подписали 25 декабря 2023 года. Его ратифицировали четыре страны из пяти. Правила вступят в силу после того, как процедуру завершит последнее государство.

Товары, которые физлица покупают на зарубежных площадках, получат отдельную категорию «товары электронной торговли» https://profit.kz/tags/ecommerce/. Раньше они оформлялись как международные почтовые отправления. Для них введут отдельный документ — декларацию на товары электронной торговли. Подавать ее будет оператор электронной торговли, новый участник таможенных отношений. Он декларирует товары от имени покупателя. При этом физлицо может задекларировать покупку и самостоятельно.

Порог беспошлинного ввоза для таких покупок считается только по стоимости и составляет 200 евро. Весовая норма, которая действует для обычных международных посылок, к товарам электронной торговли не применяется. Покупатель сможет заказать товар весом хоть 40 кг, если его стоимость не превышает 200 евро. При превышении порога со стоимости покупки возьмут таможенную пошлину 5%.

Товары электронной торговли предназначены для личного пользования. Использовать их в предпринимательской деятельности нельзя. Если человек перепродает такие товары, он несет ответственность по законам Казахстана.

Порог считается по каждой поставке. Ограничений по времени нет. Если стоимость одной посылки не превышает 200 евро, она проходит без пошлины независимо от того, сколько таких посылок покупатель заказал за неделю, месяц или год.

Новое таможенное регулирование распространяется только на товары из стран за пределами ЕАЭС, например из Китая, Европы или США. На товары, которые едут из России или Беларуси, оно не действует. Покупки на российских площадках вроде Wildberries и Ozon под новые правила не подпадают.

Чтобы работать в новом режиме, компании должны войти в реестр операторов электронной торговли. На первое время закон разрешает декларировать товары электронной торговли от имени физлиц и таможенным представителям. Этот срок — 6 месяцев с даты, когда в реестр включат первого оператора электронной торговли, но не больше 12 месяцев со дня вступления протокола в силу. Позже декларировать такие товары будут операторы электронной торговли, а физлицо по-прежнему сможет сделать это само. Операторы смогут открывать таможенные склады. На них маркетплейсы будут размещать товары заранее. Если склад находится в Казахстане, покупатель получит заказ быстрее.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.