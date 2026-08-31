Процесс выплаты вознаграждений за объекты интеллектуальной собственности автоматизируют в Казахстане

Платформа ЕЦП объединит в единой цифровой среде авторов и правообладателей, ОКУП и пользователей произведений.

В новой конституции РК впервые закреплено положение о том, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Эта норма отвечает заложенному в основном законе человекоцентричному подходу и отражает возрастающее значение интеллектуального и творческого потенциала человека для развития государства. Сегодня развитие системы интеллектуальной собственности является важной частью государственной политики, направленной на создание условий для творчества, инноваций и технологического развития. Особое значение при этом имеет не только предоставление правовой охраны, но и обеспечение эффективной реализации прав на практике. Об этом рассказала вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.

Одним из таких направлений является совершенствование системы коллективного управления авторскими и смежными правами. В этой сфере министерством юстиции реализуется Единая цифровая платформа, призванная обеспечить прозрачность процессов учета использования произведений, распределения и выплаты авторского вознаграждения.

В этом контексте символично, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

«24 ноября 2025 года Главой государства подписан закон РК „О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности“, который вступил в силу 23 января 2026 года. Одной из основных новелл Закона является создание и внедрение Единой цифровой платформы в сфере интеллектуальной собственности. Платформа создана в целях обеспечения прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), а также справедливого распределения и выплаты собранного вознаграждения», — пояснила Ботагоз Жакселекова.

Платформа ЕЦП объединяет в единой цифровой среде авторов и правообладателей, ОКУП и пользователей произведений. На платформе последовательно автоматизируются заключение договоров, учет использования произведений, предоставление отчетности, распределение и выплата вознаграждения.

Внедрение платформы планируется осуществить в три этапа. Первый этап, начавшийся в январе, охватывает сферу радиостанций, телеканалов, кабельных и спутниковых операторов, а также чистых носителей. Второй этап, стартовавший 1 июля 2026 года, охватывает театры, филармонии и кинотеатры. Третий, самый масштабный этап, охватит кафе, рестораны, торговые центры, гостиницы и другие категории бизнеса.