Минюст призвал авторов внести данные о своих произведениях в Единую цифровую платформу

В Казахстане основные процессы коллективного управления авторскими правами переведены в цифровой формат.

Создание и внедрение Единой цифровой платформы позволяет систематизировать данные об использовании произведений, распределении и выплате вознаграждений авторам и правообладателям. Ранее значительная часть этих процедур осуществлялась на бумажных носителях, а в отдельных случаях вознаграждения выплачивались наличными. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.

По ее словам, платформа предоставляет правообладателям возможность авторизоваться и работать в личных кабинетах, заключать договоры в электронном виде, а также обеспечивает хранение персональных данных.

Пользователям доступны реестры произведений, авторов и правообладателей, организаций по коллективному управлению правами, пользователей и заключенных договоров.

В ЕЦП также представлены статистические данные, в том числе рейтинг наиболее популярных исполнителей за определенный период. Кроме того, система содержит карточки произведений и другую связанную с ними информацию.

Система расчета вознаграждения выстраивает весь путь от поступлений средств пользователей до выплаты их каждому конкретному автору. Учитывается, сколько раз прозвучало произведение, кому и в какой доле принадлежат права. При этом необходимые для расчета вознаграждения заполняются самими авторскими обществами. Весь расчет автоматизирован, прозрачен, и правообладатель, и авторское общество, и пользователь видят, из чего складывается итоговая сумма.

«Следует отметить, что техническая часть системы, а именно автоматический расчет и распределение вознаграждения, полностью готова и работает. Однако конечный результат расчета напрямую зависит от полноты и достоверности данных. В этой связи, пользуясь случаем, мы просим авторов либо через свои авторские общества, либо непосредственно в самой платформе посредством авторизации в личном кабинете внести сведения о своих произведениях, о долях правообладателей, кодов ISRC, идентификационных номеров получателей вознаграждения. Уже со следующего месяца мы готовы все расчеты предоставить авторским обществам для последующего распределения вознаграждения», — сказала спикер.

По данным вице-министра, на сегодняшний день в ЕЦП загружено свыше 164 тыс. произведений и добавлены порядка 15 тыс. правообладателей. У 7 тыс. произведений от всех имеющихся и загруженных в ЕЦП есть полные данные.

Она отметила, что из-за отсутствия полных данных в ЕЦП вознаграждение не может быть распределено между правообладателями.

Ботагоз Жакселекова также рассказала о мобильном приложении, которое будет запущено в ближайшее время. Оно позволит автору и правообладателю увидеть, где, когда, сколько раз прозвучали его произведения, сколько за это собрано средств и какое вознаграждение ему причитается.

«Важной частью платформы и ее ядром является автоматизированная система мониторинга эфира. Что это значит? Система 24/7 анализирует весь контент радио, телепотоков, формирует машиночитаемый журнал, в котором все произведения фиксируются посекундно. Треки определяются по названию, исполнителю и идентификационному коду ISRC. Система мониторинга позволяет хранить данные до шести месяцев. В случае спорных вопросов, обжалований, обращений, мы готовы, в частности, наша экспертная организация — Национальный институт интеллектуальной собственности — предоставить выгрузки, отчеты. Такая система позволяет заменить ручные отчеты на автоматизированные и дает возможность авторам выгружать им, в том числе и индивидуальные отчеты, по использованию своих произведений», — заключила вице-министр.