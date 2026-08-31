Запущен официальный интернет-ресурс Курултая Казахстана

Новая площадка будет информировать граждан о работе депутатов и рассматриваемых законопроектах.

В Казахстане начал работу официальный сайт Курултая РК — Quryltai.kz. На новой интернет-площадке будет размещаться информация о деятельности Курултая и его депутатов, передает Kazpravda.kz.

На сайте пользователи смогут ознакомиться с текстами законопроектов, анонсами предстоящих мероприятий и аналитическими материалами.

На официальном сайте будут доступны онлайн-трансляции заседаний Курултая, а также фото- и видеоматериалы. Ресурс также станет площадкой для оперативного информирования граждан о работе депутатов и деятельности Курултая.