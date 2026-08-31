Восемь миллиардов тенге сэкономлено за счет цифровизации оплаты в частных школах

Цифровая проверка также позволила выявить нарушения, связанные с использованием зданий, не предназначенных для обучения детей.

По мере расширения сети частных школ увеличивался и объем средств, направляемых на финансирование государственного образовательного заказа: если в 2020 году в стране работали 203 частные школы, то к 2025 году их количество достигло 745. Такая динамика потребовала пересмотра подходов к учету ученических мест и расчету государственного заказа, чтобы сделать распределение средств более точным и прозрачным, передает Kazpravda.kz.

Для повышения прозрачности финансирования осенью 2025 года был запущен цифровой сервис OrtaBilim, переведший подушевое финансирование частных школ на платформу e-Qazyna Министерства финансов с полной автоматизацией и передачей полномочий по размещению госзаказа Управлениям образования на местах. Одновременно полномочия по размещению государственного заказа в частных школах переданы на местный уровень в управления образования.

Теперь объем финансирования определяется автоматически на основании верифицированных данных, включая контингент учащихся, условия оказания образовательных услуг и применяемые нормативы. Это позволяет исключить зависимость от ручных расчетов и субъективных решений.

Платформа e-Qazyna интегрирована с системами учета успеваемости, включая LMS-системы типа «Күнделік», и базами данных других государственных органов. Проверка контингента учащихся проводится в режиме реального времени, а все операции получают цифровой след.

В результате за счет исключения ручных расчетов за сентябрь–декабрь 2025 года экономия бюджета составила 8 млрд тенге. На сегодняшний день на платформе оцифровано 899 частных школ. За январь–май 2026 года оператором прозрачно оплачены акты 749 школ на общую сумму 102,9 млрд тенге. Цифровая проверка также позволила выявить нарушения, связанные с использованием зданий, не предназначенных для обучения детей. Установлено 145 таких школ, объем государственного заказа по которым составляет 38 млрд теңге. Речь идет об объектах, размещенных в коттеджах, офисных помещениях и бывших производственных цехах.

С 1 января 2027 года государственный образовательный заказ будет полностью прекращен в частных школах, здания которых не имеют целевого назначения для образовательной деятельности. До этого времени бизнесу предоставлена возможность привести объекты в соответствие с санитарными и градостроительными нормами. При этом задача реформы заключается не в сокращении поддержки частного образования, а в обеспечении того, чтобы бюджетные средства направлялись школам, которые действительно оказывают образовательные услуги и соответствуют установленным требованиям.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.