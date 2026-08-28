Бывший вице-министр обороны стал председателем цифрового комитета в Курултае

Курултай сформировал все 8 комитетов.

28 августа 2026 г. Президент РК Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва. Согласно конституционному закону о Курултае и статусе его депутатов, в нем может быть не более восьми постоянных комитетов.

Дархан Ахмедиев, ранее занимавший пост вице-министра обороны, стал председателем Комитета по цифровизации, инновациям и науке Курултая РК.

Ахмедиев Дархан Мейрамович родился в 1990 году. Он окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «Системы информационной безопасности», а также прошел обучение в King’s College London по направлению Cyber security на стипендию «Болашак». Карьеру начал в 2012 году в должности аналитика АО «Национальные информационные технологии». В 2013–2015 годах работал экспертом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК и Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК. В 2017–2019 годах занимал должность руководителя Управления Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. В 2019 году стал заместителем директора Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в 2020 году — директором Департамента развития ІТ того же министерства. С 15 апреля 2022 года по 27 августа 2026 года Ахмедиев занимал пост заместителя Министра обороны РК.

Вот как распределились все комитеты и председатели в Курултае первого созыва:

- Председатель Курултая - Айбека Дадебай. Заместители - Дания Еспаева, Динара Закиева и Нурлан Бекназаров.

- Комитет по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам – председатель Серик Егизбаев.

- Комитет по социально-культурному развитию - председатель Асхат Аймагамбетов.

- Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам - председатель Унзила Шапак.

- Комитет по финансам и бюджету - председатель Ольга Перепечина.

- Комитет по международным делам, обороне и безопасности - председатель Марат Кожаев.

- Комитет по региональному и инфраструктурному развитию - председатель Амирбек Оспанбеков.

- Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике – председатель Наталья Годунова.

- Комитет по цифровизации, инновациям и науке - председатель Дархан Ахмедиев.