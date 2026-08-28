Токаев высказался о запрете на соцсети детям до 16 лет

Президент поручил правительству принять меры по фильтрации контента для защиты детей в соцсетях.

Психологическое состояние детей в эпоху социальных сетей, искусственного интеллекта и цифровых платформ становится вопросом не только воспитания, но и национальной безопасности. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув необходимость усилить защиту подрастающего поколения от потенциально опасного контента и агрессивного воздействия в интернете, передает Liter.kz.

По словам Главы государства, сегодня на мировоззрение детей влияют не только семья и школа. Значительную роль играют социальные сети, цифровые платформы, технологии искусственного интеллекта и агрессивный маркетинг. Токаев отметил, что психологическое благополучие и эмоциональная устойчивость детей должны рассматриваться как важные условия стабильного развития общества.

«Принятый в 2018 году Закон „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений. Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет (в июне внесен в Парламент). На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос. Тем более схожие шаги уже предприняты многими передовыми странами. Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей, иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе. Правительству следует принять меры по фильтрации содержания (контента) в целях защиты детей. Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных и достаточно объективных причин», — сказал Президент.

В качестве дополнительного инструмента защиты предлагается масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт. По замыслу такая мера должна помочь ограничить доступ детей к нежелательному контенту и создать своеобразный «информационный иммунитет».

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.