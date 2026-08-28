Единый реестр налоговых льгот запустят в Казахстане

Минфин цифровизирует учет налоговых льгот для бизнеса в РК.

В Казахстане создается единая государственная цифровая база данных — Реестр налоговых льгот. Новый инструмент позволит полностью систематизировать информацию о мерах государственной поддержки в виде выпадающих доходов бюджета и перевести все обоснования отраслевых ведомств в цифровой формат, передает Liter.kz.

Ведение реестра будет обеспечиваться через специальный веб-портал, интегрированный с более чем 70 учетными и фискальными базами данных. Оценку эффективности предоставленных налоговых послаблений органы будут проводить проактивно — бизнесу не придется собирать справки и отчеты самостоятельно. При этом налоговые органы будут оценивать результативность по пяти ключевым критериям: бюджетная эффективность, создание рабочих мест, рост производства и экспорта, соотношение инвестиций к льготам, а также технологическое развитие.

«Граждане могут быть уверены, что налоги, недополученные бюджетом из-за льгот бизнесу, не исчезают, а гарантированно инвестируются бизнесом в развитие национальной экономики в виде роста инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения объемов производства и экспорта», — подчеркнули в Министерстве финансов РК.

Нововведения вступят в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования. В ведомстве отметили, что если предприниматели развивают производство и вкладывают средства, льготы будут признаны эффективными, в противном случае вопрос их дальнейшего предоставления будет пересматриваться.