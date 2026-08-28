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39 млн безналичных операций на 509 млрд тг совершают казахстанцы ежедневно

    Перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, утвердили в РК

    Приказ вводится в действие с 5 сентября 2026 года.

    28 августа 2026 09:30, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Общество

    Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 21 августа 2026 года утвержден перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, передает Zakon.kz.

    Так, в перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значения, включены: eGov Mobile; eGov Business; Aitu Superapp; Enbek.

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