Дроны, ИИ и тактические симуляторы: как изменится НВП в школах Казахстана с 1 сентября 2026 года

Нововведения связаны с изменениями в Законе РК «О воинской службе и статусе военнослужащих».

В школах Казахстана с нового учебного года начальная военная подготовка будет проходить по обновленной программе, передает Zakon.kz.

Подробности раскрыли в Министерстве обороны РК: «С нового учебного года в казахстанских школах внедрят обновленную программу по начальной военной подготовке. Нововведения связаны с изменениями в Законе РК „О воинской службе и статусе военнослужащих“, вступившими в силу с 1 сентября текущего года в рамках развития военно-патриотического воспитания. Соответствующие изменения были подписаны главой государства в июле 2025 года».

Как отметила заместитель начальника Департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина, с 1 сентября дисциплина возвращает название «Начальная военная подготовка» и полностью меняет формат.

«Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов. Повышение квалификации преподавателей будет проходить на базе военных учебных заведений, что позволит усилить практическую составляющую подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у педагогов», — рассказала она.

Сообщается, что в рамках секции методисты, доктора PhD и профессора представили современные подходы к организации НВП и военно-патриотического воспитания. Отдельное внимание уделили подготовке молодежи к воинской службе, новым профессиональным компетенциям преподавателей и системе их непрерывного развития.

«Одним из ключевых направлений стала цифровизация учебного процесса. Педагогам показали возможности применения искусственного интеллекта при разработке учебных материалов, оценочных средств и ситуационных задач. В ходе практической демонстрации „Современный урок НВП: от учебной задачи к цифровому сценарию“ участники ознакомились с тактическими симуляторами и цифровыми образовательными решениями», — заявили в МО РК.

Также сообщается, что были представлены методы обучения технологиям беспилотных летательных аппаратов в рамках НВП, современные подходы к допризывной подготовке в системе дополнительного образования, а также применение военно-спортивных и военно-прикладных соревнований в образовательном процессе.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.