Казахстанско-китайская школа ИИ откроется в Астане

По словам Президента, нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования.

Выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, передает Zakon.kz.

По словам Президента, нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования.

«Следует выстроить единую вертикаль. В этой связи возникает вопрос: стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в НИШ и частных школах? Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей? Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране, и это надо обязательно учитывать.

«В сентябре откроются двери Университета искусственного интеллекта, но, считаю, этого недостаточно. Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане Казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт и достижения Китая в освоении новых технологий», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.