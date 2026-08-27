Президент РК ознакомился с современными подходами к развитию системы образования

В рамках Республиканской августовской конференции работников образования Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставочную зону «Білім болашағы», посвященную современным подходам к развитию системы образования Казахстана.

Президенту показали работу «Талдау орталығы» и аналитические инструменты с применением искусственного интеллекта, в частности — AI-ассистента педагога WONK, который помогает учителю при подготовке к уроку.

Также Главе государства продемонстрировали фрагмент урока математики в 3-м классе с использованием цифровых решений Qalam AI, Beyim.AI, TopIQ и E-OQULYQ.

Кроме того, Президент ознакомился с современными детскими изданиями, в том числе переводами мировой литературы на казахский язык, а также достижениями отечественных школьников в области науки, инженерии, робототехники и инноваций.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.