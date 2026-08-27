«Казахтелеком» переведет более 13 тысяч абонентов в Туркестанской области с меди на оптику

Проект SWAP последовательно охватывает регионы страны для комплексного обновления телекоммуникационной инфраструктуры.

В рамках масштабного проекта SWAP по модернизации сети АО «Казахтелеком» переведет с устаревших медных линий на современную оптику 13 105 абонентов Туркестанской области в течение двух лет. Специалисты Дирекции по эксплуатации сетей доступа (ДЭСД) уже переключили первые 827 клиентов региона.

Переход на новую инфраструктуру обеспечит жителям малых городов и сельских районов стабильное интернет-соединение, максимальное качество услуг связи и прямой доступ к современным цифровым сервисам.

Все строительно-монтажные работы выполняются силами собственных бригад компании. Специалисты проводят полный цикл — от первичного обследования территории и прокладки кабеля до сварки оптических волокон, установки оборудования и обязательного тестирования параметров линии перед запуском.

В качестве примера успешной реализации проекта выступает город Ленгер Толебийского района, где построены первые 416 оптических портов и 52 абонента уже ощутили преимущества высокоскоростного интернета. Всего в этом населенном пункте на оптику переключат 234 семьи.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.