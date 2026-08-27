Прямой эфир: PROFIT Industry & Energy Day 2026

Трансляция с конференции о цифровизации промышленности и энергетики Казахстана.

27 августа в Астане проходит конференция PROFIT Industry & Energy Day 2026, где обсуждаются информационные технологии в промышленности и энергетике.

Мы подготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Выступление — Бакытжан Ильяс, вице-министр, Министерство энергетики РК.

9:50 — Цифровая трансформация промышленных предприятий: от автоматизации к цифровым двойникам. Заиниддин Абдужабаров, руководитель дирекции цифровизации и трансформации АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта „QazIndustry“».

10:10 — Промышленность и энергетика сегодня. Панельная дискуссия.

11:10 — Пока вы строите ЦОД, ваши потребности уже выросли вдвое. Как не терять мощности и деньги. Николай Королев, директор ТОО «Амперэль».

11:30 — Перерыв.

12:00 — ИИ на открытой платформе: практический опыт в РК. Владимир Главчев, управляющий директор в СНГ, SUSE.

12:20 — Люди и AI-агенты: новая эра автоматизации бизнес-процессов. Андрей Бахметов, вице-президент по продажам в Восточной Европе, Creatio.

12:40 — Цифровая трансформация KAZ Minerals. Тимур Абитов, руководитель направления цифрового развития производственных функций Департамента ИТ, Группа «KAZ Minerals».

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Сотрудничество в сфере робототехники и механизм финансового содействия промышленной кооперации в ЕАЭС. Виталий Вовк, заместитель директора Департамента промышленной политики, Евразийская экономическая комиссия.

14:20 — От цифровизации к эффективности: как дефицит энергии и данные меняют промышленное предприятие. Марат Калменов, директор департамента обработки и анализа, АО «Национальный центр энергосбережения».

14:40 — Kingston Technology: Решения для промышленного оборудования и защиты информации. Дмитрий Слисаренко, технический специалист по международным продажам, Kingston Technology.

15:00 — От цифрового фундамента к интеллектуальному предприятию: поэтапный путь к AI и цифровому двойнику в горном производстве. Рустем Канафин, начальник управления архитектуры корпоративных систем, ТОО «Корпорация Казахмыс».

15:20 — Data & AI Platform: извлекаем максимум из единой экосистемы. Бауыржан Шайжанов, эксперт по Data Governance, архитектор платформы данных, Eurasian Resources Group.

15:40 — С небес на землю! Кто мы без электричества? Игорь Переверзев, директор IQ4U; Алексей Плеханов, директор по продуктам IQ4U.

16:00 — Перерыв.

16:30 — Вайб-кодинг, citizen development и смерть архитектуры: как мы сами создаем следующий кризис в индустриальном ИТ. Максим Гайфуллин, директор Комплекса цифровых технологий и сервиса, KAZZINC.

16:50 — Цифровизация ТОиР: от оперативного планирования до мобильного выполнения работ. Жаркын Сарсенгалиев, руководитель ИТ-продуктов, Eurasian Resources Group.

17:10 — Стратегия развития ИТ в группе компаний BASS Gold. Айтмұхамед Жақып, директор ИТ, BASS Gold.

17:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.