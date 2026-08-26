Люди обошли ИИ в прогнозах на Чемпионат мира по футболу 2026

Прошедший в США чемпионат стал настоящей проверкой для ИИ моделей на состоятельность в вопросе моделирования и прогнозирования спортивных событий.

Перед стартом Чемпионата мира по футболу 2026 не только ведущие аналитики и спортивные эксперты старались предугадать победителей и в целом ход турнира. Прошедший в США чемпионат стал настоящей проверкой для ИИ-моделей на состоятельность в вопросе моделирования и прогнозирования спортивных событий. Букмекерская компания 1xBet в Казахстане сравнила результаты основных ИИ-моделей и самых активных игроков, люди оказались точнее в прогнозах.

Самым точным из всех моделей стал суперкомпьютер Opta, его прогноз на финал еще до старта чемпионата отдавал первенство Испании (16% вероятность), на второе место он поставил Францию (12,9%), а на третье — Англию (10,8%). Другие популярные ИИ-модели называли основным фаворитом Францию (Gemini, Grock, DeepSeek, Le Chat и Qwen) и Аргентину (ChatGPT, Claude, Copilot и Meta AI).

Стоит отметить, что большинство экспертов также называли фаворитами Францию и Аргентину. Так, BCA Research сделала ставку на Францию, которая в финале обыгрывает Португалию, а Англия и Испания должны были вылететь в полуфиналах.

Тем не менее, по точности прогнозов на каждый матч с учетом изменений по ходу турнира, три ИИ-модели показали отличные результаты в прогнозировании. Opta, Grok 4.3, GPT-5.4 и Claude Opus 4.6 показали точность в 60-70%.

Букмекерская компания 1xBet проанализировала результаты прогнозов своих клиентов на исходы ЧМ-2026 и пришла к выводу, что ядро самых активных игроков делают это успешнее ИИ. Так, 14% игроков за время ЧМ показали точность прогнозов выше 75%, а 2,3% предсказали верно исходы всех матчей, на которые делали ставки (тут стоит отметить, что эти игроки делали прогнозы не на все матчи, в выборку включали игроков, сделавших прогнозы на 50 матчей и более).

Подводя итоги, можно констатировать, что даже самые лучшие ИИ-модели пока не готовы конкурировать с профессионалами и фанатами футбола, которые следят за сценой и имеют аналитические таланты. Но для новичков в футболе консультация с ИИ может быть полезной.