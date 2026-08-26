Казахстан усиливает позиции в сфере ИИ на фоне мирового бума

Искусственный интеллект за последние несколько лет превратился из относительно узкоспециализированной технологии в массовый цифровой инструмент.

ИИ используют для поиска информации, работы с текстами и изображениями, программирования, учебы, переводов, создания музыки и решения рабочих задач. Аудитория крупнейших сервисов уже исчисляется миллиардами посещений в месяц, при этом основной трафик по-прежнему сосредоточен вокруг универсальных чат-ботов. По данным AITools.xyz, в июне 2026 года самым посещаемым ИИ-инструментом в мире оставался ChatGPT: более 5,3 млрд посещений за месяц. На втором месте расположился Gemini (1,1 млрд посещений), на третьем — Claude (967,9 млн). Далее следовали Canva (759,8 млн посещений) и Google Translate (343 млн). В первую десятку также вошли DeepSeek, Grok, JanitorAI, Character AI и Perplexity, передает Ranking.kz.

Совокупно на 20 наиболее популярных ИИ-инструментов из рейтинга пришлось около 10,3 млрд посещений за месяц. Более половины — 51,6% — этого объема обеспечил один ChatGPT. На ChatGPT, Gemini и Claude суммарно пришлось 72% трафика всей первой двадцатки. В целом семь чат-ботов, вошедших в топ-20, собрали 8,2 млрд посещений, или 79,2% совокупного показателя.

При этом рынок ИИ уже не ограничивается универсальными чат-ботами. Среди наиболее популярных инструментов представлены сервисы для дизайна, перевода, генерации изображений и музыки, общения с виртуальными персонажами, управления проектами, продаж, создания заметок и изучения языков. Это показывает, что ИИ постепенно превращается из отдельной категории цифровых сервисов в технологию, которая встраивается в самые разные продукты и платформы.

При интерпретации рейтинга необходимо учитывать его методологию. AITools.xyz отслеживает более 10,5 тыс. ИИ-инструментов в 171 категории, а данные о веб-трафике являются оценочными и формируются на основе информации таких сервисов, как SEMrush и Ahrefs. Кроме того, показатель отражает посещения сайтов, а не количество уникальных пользователей. В рейтинг входят и крупные многофункциональные платформы, такие как Canva, Google Translate, Notion, Zoom и Duolingo, поэтому весь их веб-трафик нельзя напрямую считать использованием именно ИИ-функций.

Развитие искусственного интеллекта ускоряется и в РК. В Government AI Readiness Index 2025 Казахстан занял 58-е место из 195 и стал лидером среди стран Центральной Азии. Развитие ИИ при этом опирается на уже сформированную цифровую инфраструктуру: в Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан поднялся с 29-го на 24-е место и вошел в топ-25 стран, а по индексу онлайн-услуг РК находится в первой десятке.

Искусственный интеллект уже непосредственно внедряется в государственные услуги. По данным Казахстанского института стратегических исследований, ИИ применяется в 16 государственных органах и использовался при обработке более 1,2 млн обращений граждан. Сервис eGov AI обслужил около 850 тыс. пользователей и обработал более 2 млн обращений. При этом мобильным eGov в целом ежемесячно пользуются около 7 млн человек.

Расширяется и применение специализированных ИИ-агентов. Национальная платформа искусственного интеллекта интегрирована более чем со 120 государственными базами данных, а на самой платформе работают более 50 ИИ-агентов. Кроме того, в стране развиваются 308 ИИ-агентов для граждан и государственных служащих. Отдельные решения уже работают в конкретных сферах: ИИ-агент Qazaq Law предоставил более 130 тыс. юридических консультаций, а ИИ-терапевт прошел пилотирование в 38 клиниках.

Параллельно страна развивает собственную вычислительную инфраструктуру. Суперкомпьютер Alem.Cloud на базе 512 графических процессоров NVIDIA H200 был запущен в 2025 году. В рейтинге топ-500 за июнь 2026 года он занимает 104-е место, а его производительность составляет 20,5 PFlop/s.

Одним из ключевых направлений становится подготовка специалистов. По состоянию на август 2026 года базовые знания в области искусственного интеллекта получили 706 тыс. студентов. В 80 вузах страны уже разработаны и внедрены 442 ИИ-агента, в этой работе задействованы 980 участников команд. Кроме того, реализуется проект по внедрению ChatGPT Edu в казахстанских вузах.

В сентябре 2026 года также должен начать работу Qazaq AI Research University. Планируется принять около 600 обучающихся. Университет станет еще одним элементом формирующейся системы подготовки кадров для ИИ-индустрии. Одновременно в стране развиваются собственные языковые модели KAZLLM, Sherkala и AlemLLM, а в августе в Астане прошел специализированный форум по развитию гуманоидной робототехники и Embodied AI.

ИИ-технологии быстро распространяются во всем мире. По данным Stanford AI Index 2026, уровень распространения генеративного искусственного интеллекта среди населения достиг примерно 53% всего за три года, что быстрее темпов распространения персональных компьютеров и интернета. В 2025 году искусственный интеллект использовали 88% опрошенных организаций, а генеративный ИИ как минимум в одной бизнес-функции применяли 70% организаций.

Одновременно резко выросли инвестиции в отрасль. В 2025 году глобальные корпоративные инвестиции в искусственный интеллект достигли 581,7 млрд долл. США, увеличившись за год на 130%. Частные вложения составили 344,7 млрд долл. США, увеличившись на 127,5%. Лидером по объему частных инвестиций стали США с 285,9 млрд долл. США, тогда как в Китае показатель составил 12,4 млрд долл. США. При этом сравнение только частных вложений может привести к недооцениванию общего объема финансирования ИИ в Китае из-за значительной роли государственных инвестиционных фондов.

По мере того, как доступ к базовым ИИ-технологиям становится массовым, конкурентные преимущества все больше будут определяться качеством их практического применения. Для Казахстана ключевым станет то, сможет ли сформированная инфраструктура обеспечить рост производительности, появление востребованных ИИ-продуктов и развитие технологических компаний, способных конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынке.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.