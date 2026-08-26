Казахстанский школьник вошел в пятерку лучших молодых программистов мира

В Ташкенте завершилась Международная олимпиада по информатике IOI 2026, в которой приняли участие 375 школьников из 92 стран.

В мировом командном зачете Казахстан занял 10-е место. Это один из лучших результатов страны за всю историю участия в олимпиаде. Четыре участника сборной Казахстана завоевали медали: 1 золотую и 3 серебряные, сообщает Министерство просвещения РК.

Максим Цой, учащийся 12 класса международной школы «Spectrum» города Астаны, завоевал золотую медаль и занял 5-е место в мировом индивидуальном зачете, войдя в пятерку лучших молодых программистов мира.

Серебряными медалистами стали учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных детей города Астаны Алдияр Сейтбай, учащийся 11 класса специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одаренных детей Кызылординской области Мансур Мамадахунов, учащийся 12 класса NIS физико-математического направления города Семей Асқар Әкежан.

Руководители сборной Казахстана — главный тренер Astana IT University Темирлан Сатылханов, синьор-лектор International University of Information Technology Куанышбай Айбар.

В 2025 году казахстанские школьники завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали, заняв 14-е место в мировом командном зачете. В этом году сборная улучшила свой результат на четыре позиции.

За всю историю участия Казахстана в Международной олимпиаде по информатике отечественные школьники завоевали 79 медалей.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.