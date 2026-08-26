Жулдыз Сулейменова ознакомилась с практикой подготовки IT-специалистов в Павлодаре

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область министр просвещения посетила Высший колледж информационных технологий.

Жулдыз Сулейменова ознакомилась с процессом подготовки специалистов, деятельностью IT-Hub и практическими проектами студентов. IT-Hub работает как практическая площадка, где студенты реализуют современные цифровые проекты и готовятся к чемпионатам профессионального мастерства WorldSkills. В научно-прикладном центре по интеграции искусственного интеллекта реализовано более 50 проектов, многие из которых уже применяются на практике. Среди них система «Uirme», используемая в сотнях школ региона.

Колледж стал первой организацией образования Павлодарской области, где внедрена вычислительная система NVIDIA DGX Spark. Она позволяет студентам не только использовать готовые инструменты искусственного интеллекта, но и разрабатывать собственные модели, тестировать алгоритмы, работать с технологиями компьютерного зрения и анализа больших данных.

Сегодня в колледже обучается 1270 студентов. Большинство из них осваивают направления программирования и информационной безопасности.

Получение статуса высшего колледжа расширило образовательную траекторию студентов. Учебное заведение начинает реализацию программ прикладного бакалавриата по направлениям программного обеспечения, информационной безопасности и менеджмента. Это позволит выпускникам продолжить обучение и получить квалификацию прикладного бакалавра, не меняя учебное заведение.

Программа «Программное обеспечение» прошла международную отраслевую аккредитацию City & Guilds «Assured» (Великобритания). Кроме того, колледж присоединился к Казахстанско-Китайскому альянсу колледжей в сфере искусственного интеллекта. Это открывает студентам новые возможности для освоения компетенций, соответствующих международным требованиям, и участия в совместных проектах.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.