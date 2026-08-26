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    Казахстанские школьники завоевали 23 награды на международном чемпионате по робототехнике

    Казахстан на FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026 представили 23 команды.

    26 августа 2026 15:59, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    С 13 по 16 августа в Пекине прошел FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026. Казахстан на международном чемпионате представили 23 команды. Всего в соревнованиях приняли участие 375 команд из 25 стран и регионов мира. По итогам чемпионата казахстанские школьники завоевали 23 награды: три вторых места, пять третьих мест и 15 специальных наград.

    Вторые места:

    — RoboRangers: Harmony School, г. Астана;
    — SBIL·LION·AIRES: лицей «Білім-Инновация», г. Семей;
    — KAZBOTS: Центр инновационного творчества учащихся и общеобразовательная школа № 221 «Келешек», г. Алматы.

    Третьи места:

    — Smart Sisters: гимназия-школа «Айсаф», г. Алматы;
    — TechnoKids: KERN School, г. Астана;
    — StarDust: Назарбаев Интеллектуальная школа, Медеуский район, г. Алматы;
    — FlashForce: «Білім-Инновация» IT лицей-интернат, г. Щучинск;
    — ASTRIX: специализированная школа-лицей «Мұрагер», г. Караганда.

    Специальные награды:

    — Nomadic Dragons Jr. West: Challenge Solution Award, Haileybury Astana School, г. Астана;
    — Nomadic Dragons Jr. East: Team Poster Award, Haileybury Astana School, г. Астана;
    — OtAi: Coding Award, школа № 290 «Келешек мектебі», г. Кызылорда;
    — Einsteins: Team Poster Award, Республиканская физико-математическая школа, г. Уральск;
    — Future IT: Team Poster Award, школа робототехники Future-IT, г. Талдыкорган;
    — Bad guys: Coding Award, учебный центр LEAS, г. Алматы;
    — RoboDiggers: Coding Award, Sana School, г. Уральск;
    — Digital Nomads: Team Model Award, школа робототехники «Сатурн», г. Павлодар;
    — Saturn: Challenge Solution Award, школа № 213 «Келешек мектебі», г. Алматы;
    — Future Axions 218: Core Values Award, школа № 218 «Келешек мектебі», г. Алматы;
    — Ancient T-Rex: Breakthrough Award, специализированная школа-лицей-интернат «Дарын», Карагандинская область;
    — PEAK: Robot Performance Award, PhysTech School Almaty, г. Алматы;
    — Silicon Steppe: Outstanding Team Award, Silicon Steppe School, г. Алматы;
    — Orchid: Core Values Award, Назарбаев Интеллектуальная школа, Медеуский район, г. Алматы;
    — SKILLSET: Core Values Award, SKILLSET SCHOOL, г. Астана.

    Казахстанские команды продемонстрировали высокий уровень подготовки в области робототехники, программирования, конструирования и проектной деятельности.

    FIRST LEGO League — международная образовательная программа, направленная на развитие инженерных, исследовательских и командных навыков школьников. Ежегодно в Казахстане проводится более 150 соревнований, организуемых общественным фондом USTEM Foundation при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан.

    Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

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