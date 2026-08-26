В 2,6 тыс. малокомплектных школ Казахстана поэтапно внедрят технологии ИИ

На пилотном этапе программа охватит 500 малокомплектных школ республики.

Для сокращения разрыва в качестве образования между городом и селом в регионах запускается проект с применением решений на базе искусственного интеллекта. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

«С 1 сентября 2026 года в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей будет запущен пилотный проект с применением технологий искусственного интеллекта, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами», — доложила Жулдыз Сулейменова.

На пилотном этапе программа охватит 500 малокомплектных школ республики. До 2029 года проект планируется поэтапно масштабировать на все 2,6 тыс. малокомплектных организаций среднего образования.