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39 млн безналичных операций на 509 млрд тг совершают казахстанцы ежедневно

    В 2,6 тыс. малокомплектных школ Казахстана поэтапно внедрят технологии ИИ

    На пилотном этапе программа охватит 500 малокомплектных школ республики.

    26 августа 2026 14:30, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Регионы

    Для сокращения разрыва в качестве образования между городом и селом в регионах запускается проект с применением решений на базе искусственного интеллекта. Об этом на заседании правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

    «С 1 сентября 2026 года в 10 малокомплектных школах Павлодарской и Кызылординской областей будет запущен пилотный проект с применением технологий искусственного интеллекта, направленный на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами», — доложила Жулдыз Сулейменова.

    На пилотном этапе программа охватит 500 малокомплектных школ республики. До 2029 года проект планируется поэтапно масштабировать на все 2,6 тыс. малокомплектных организаций среднего образования.

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