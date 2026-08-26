Казахстанские студенты завоевали международную награду на ABU Robocon 2026

В соревнованиях приняли участие университетские команды из 21 страны.

Команда BULAN Назарбаев Университета, представлявшая Казахстан на международном чемпионате по робототехнике ABU Robocon 2026 в Гонконге, завоевала Mabuchi Motor Award. Mabuchi Motor Award присуждается за оригинальность инженерных решений, качество механической конструкции и эффективную интеграцию механических, электронных и программных компонентов.

Участие в ABU Robocon 2026 стало возвращением Казахстана на международный чемпионат после семилетнего перерыва. Национальный отбор и формирование сборной страны в этом году организовал ОФ USTEM Foundation. Национальный этап состоялся 1 июля в рамках Almaty Tech Cup. По его итогам победителем стала команда BULAN Назарбаев Университета, получившая право представить Казахстан на международном финале в Гонконге.

В состав сборной Казахстана вошли 28 студентов различных специальностей, включая механику, электронику, программирование, дизайн и управление проектами. Такой междисциплинарный подход позволил объединить инженерные и цифровые компетенции при разработке и подготовке робототехнических решений. На международном этапе Казахстан представляли Мейіржан Таздарбай, Темірлан Амангелді, Аймедет Тауфик, Фаршед Иброхимов и Дастан Мусрепов.

Mabuchi Motor Award учреждена японской компанией Mabuchi Motor — производителем малых электродвигателей. Награда вручается командам, продемонстрировавшим оригинальный подход к проектированию, высокий уровень механической инженерии и комплексное применение технологических решений.

Результат казахстанской команды на ABU Robocon 2026 свидетельствует о растущем потенциале студенческой инженерии и робототехники, а также конкурентоспособности молодых казахстанских разработчиков на международной площадке.