В Казахстане утвержден профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике»

Стандарт распространяется на процессы производства, передачи, хранения, распределения и потребления электрической и тепловой энергии.

Министерством энергетики утвержден профессиональный стандарт «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике». Документ разработан в соответствии с законом РК «О профессиональных квалификациях» и направлен на формирование современных профессиональных требований в сфере цифровой трансформации энергетической отрасли.

Проектом предусмотрены новые профессии: проектировщик интеллектуальных (умных) сетей, инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта в энергосистемах (Smart Grid) и специалист по кибербезопасности энергетических сетей. Указанные профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и будут использованы при разработке образовательных программ и подготовке кадров для энергетической отрасли.

Профессиональный стандарт применяется в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики и охватывает виды экономической деятельности, связанные с внедрением и эксплуатацией цифровых технологий, систем автоматизации, анализа данных, а также разработкой и применением решений на основе искусственного интеллекта. В частности, стандарт распространяется на процессы производства, передачи, хранения, распределения и потребления электрической и тепловой энергии.

Документ предусматривает использование современных цифровых инструментов, включая автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), системы диспетчерского и технологического управления, технологии Smart Grid, цифровые данные и ресурсы, а также решения на основе искусственного интеллекта.

Профессиональный стандарт также устанавливает единые подходы к требованиям к знаниям, умениям и навыкам специалистов, работающих с цифровыми технологиями в энергетике.

Внедрение стандарта позволит актуализировать профессиональные квалификации с учетом цифровой трансформации отрасли, повысить требования к компетенциям специалистов и создать условия для подготовки кадров, способных эффективно применять технологии искусственного интеллекта и анализа данных в энергетическом секторе.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.