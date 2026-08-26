Центральный актуарий появится в Казахстане

В АРРФР считают, что создание нового института позволит повысить качество актуарной экспертизы и создать единую аналитическую основу для долгосрочного развития страховой и пенсионной систем.

В Казахстане будет создан Центральный актуарий — это независимый специализированный институт, который станет центром актуарной экспертизы для страхового рынка и пенсионной системы. Инициатива заложена в проекте «Программы развития страхового рынка до 2030 года». Документ разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальным банком совместно с участниками рынка и экспертным сообществом, передает Uchet.kz.

На сегодня в стране работает 69 лицензированных актуариев. По мере развития страхового рынка, внедрения МСФО 17 и перехода к риск-ориентированному регулированию растет потребность в качественных и сопоставимых актуарных расчетах, отмечается в пресс-релизе ведомства.

«Центральный актуарий будет формировать единые подходы к оценке рисков и долгосрочных обязательств, повышая качество и надежность актуарной экспертизы на рынке», — говорится в сообщении.

Кроме того, Центральный актуарий будет участвовать в расчете и пересмотре тарифов по обязательным классам страхования, обеспечивая их экономическую обоснованность и справедливое ценообразование с учетом реального уровня рисков и будущих выплат.

Для повышения качества расчетов планируется создать единый отраслевой массив обезличенных данных. Система Центрального актуария будет интегрирована с Единой страховой базой данных, что позволит использовать актуальную и сопоставимую информацию для оценки рисков, тарифов и страховых обязательств.

На основе этих данных планируется ежегодно готовить актуарный отчет и независимую аналитику по вопросам тарифообразования, страховых резервов и долгосрочной устойчивости страхового и пенсионного секторов.

Отдельное направление — развитие актуарной профессии. Центральный актуарий будет участвовать в разработке профессиональных стандартов, поддерживать образовательные программы и создание национального реестра актуариев. Подготовка специалистов будет финансироваться в том числе за счет доходов от оказания услуг.

В АРРФР считают, что создание нового института позволит повысить качество и независимость актуарной экспертизы, улучшить обоснованность тарифных решений и создать единую аналитическую основу для долгосрочного развития страховой и пенсионной систем.