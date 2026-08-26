Комплексный план по широкому внедрению ИИ в школах утвердило правительство

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Постановлением правительства РК от 18 августа 2026 года утвержден Комплексный план мер, направленных на широкое внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования, на 2026–2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Комплексный план предусматривает нескольких направлений:

— Проектирование Национальной образовательной ИИ-платформы;

— Внедрение пилотного проекта Национальной образовательной ИИ-платформы.

— Проектное управление и координация.

— Нормативное обеспечение.

— Мониторинг, аналитика и оценка эффективности.

Ожидаемые результаты от реализации плана:

— использование не менее чем в 500 пилотных МКШ модуля ИИ, который впоследствии должен войти в состав Национальной образовательной ИИ-платформы, по предметам «Математика», «Цифровая грамотность», «Казахский язык» или «Русский язык» (сентябрь–декабрь 2026 года — не менее 10 школ, январь–март 2027 года — не менее 50 школ, апрель–май 2027 года — не менее 440 школ);

— создание и введение в эксплуатацию Национальной образовательной ИИ-платформы — июль 2028 года;

— снижение административной нагрузки на педагогов за счет внедрения ИИ-ассистентов и цифровизации образовательных процессов (2026 год — не менее 5%, 2027 год — не менее 15%, 2028 год — не менее 25%, 2029 год — не менее 30%);

— снижение административной нагрузки определяется как процент сокращения времени на административные задачи относительно базового периода;

— сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, участвующими в пилотном проекте (2026–2027 годы — не менее 5%, 2027–2028 годы — не менее 10%, 2028–2029 годы — не менее 15%).

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.