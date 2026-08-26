Беспилотники будут выявлять нарушения на стройках Астаны

Сколько работодателей уже попало в объектив дрона, сообщил столичный надзорный орган.

Прокуратура Астаны запустила беспилотники для выявления нарушений на строительных объектах. За три месяца с момента запуска дрона выявлено 20 строительных объектов — нарушителей в сфере безопасности и охраны труда. К административной ответственности привлечено 13 работодателей, на них наложены штрафы на 1,1 млн тенге ($2,4 тысячи). В отношении нарушителей прокуратурой рассматривается семь административных материалов, передает Sputnik.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.