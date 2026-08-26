В Казахстане вводится обязательная цифровая маркировка биологически активных добавок

Требование вступает в силу 1 сентября 2026 года, а запуск обязательной прослеживаемости БАД запланирован на 1 марта 2027 года.

С 1 сентября 2026 года в Республике Казахстан вступает в силу требование об обязательной цифровой маркировке биологически активных добавок к пище (БАД). Вся продукция, произведенная или ввезенная после указанной даты, должна быть промаркирована кодом Data Matrix.

Запуск обязательной прослеживаемости БАД запланирован с 1 марта 2027 года — с этого момента оборот продукции будет сопровождаться полным электронным документооборотом и подтверждением каждой операции при передаче товара между участниками рынка.

В рамках цифровой маркировки каждая единица продукции получит уникальный код Data Matix, который наносится на упаковку и фиксируется в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров. Это позволит отследить путь товара на всех этапах — от производителя или импортера до прилавка магазина.

Государство рассчитывает, что мера поможет обеспечить прозрачность и законность оборота БАД на рынке, защитить добросовестный бизнес от недобросовестной конкуренции, своевременно выявлять нарушения. По мере того, как маркировкой будет охвачена достаточная часть рынка, покупатели получат возможность самостоятельно проверять легальность приобретаемых БАД, сканируя код Data Matrix на упаковке в приложении Naqty Onim.

Что необходимо сделать участникам рынка

Компаниям, работающим в сфере оборота БАД, необходимо:

— Зарегистрироваться в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ) на портале tanba.markirovka.kz.

— Заблаговременно начать регистрацию карточек товаров в системе.

Зарегистрированные карточки товаров проходят процедуру модерации, требующую определенного времени. В связи с этим участникам рынка не рекомендуется откладывать регистрацию — это позволит завершить модерацию до вступления требования в силу и своевременно заказать коды маркировки.

Немаркированные остатки БАД, произведенные до даты введения обязательной маркировки, могут реализовываться участниками оборота в соответствии с установленным перечнем до истечения срока их годности.